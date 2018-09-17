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Barcelona-PSV maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2018-2019 sezonu grup maçlarında heyecan dorukta. Yarın Barcelona-PSV karşı karşıya gelecek. PSV, bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 2’sini Barcelona kazanırken, 1’ini PSV kazandı ve 2 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Peki Barcelona-PSV Maçı saat kaçta?Barcelona-PSV maçı hangi kanalda?

17 Eylül 2018 Pazartesi 12:11
Barcelona-PSV maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2018-2019 sezonu grup maçlarında heyecan dorukta. Devler Ligi’nde 8 grupta yer alan 32 takım, yarın ve 19 Eylül Çarşamba günü oynanacak mücadelelerle başlayıp 11-12 Aralık 2018 tarihlerinde sona erecek olan grup aşamasını geçerek adını bir üst tura yazdırmak için yarışacak.

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Barcelona-PSV, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 18 Eylül Salı günü 19:55’te oynanacak. Barcelona ve PSV’nin karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Barcelona’da, Camp Nou’da oynanacak. Bundan 20 yıl önceki eşleşmenin her iki maçı da 2-2’lik skorlarla neticelenmişti. Barcelona ve PSV, bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 2’sini Barcelona kazanırken, 1’ini PSV kazandı ve 2 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Son dönemin istatistikleri, ibreyi Barcelona’dan yana gösteriyor. Zira Katalanlar, evinde oynadıkları son 26 Avrupa maçının hiç birini kaybetmedi. Bu maçlarda Barcelona, 26 galibiyet, 2 beraberlik aldı. PSV ise oynadığı son 6 Avrupa maçından galibiyet çıkaramadı. (4 mağlubiyet, 2 beraberlik)

Barcelona, İspanya La Liga’da oynadığı son 6 maçı da kazanırken, iki ekibin oynadıkları son 2 maçta 10 gol ve üzerinde gol atıldı. PSV, teknik direktör Mark van Bommel idaresinde çıktığı son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken, galibiyet sayısını 7’ye yükseltmek için Barcelona maçına çıkacak. PSV, ilk 5 maçlar sonunda Avrupa liglerinin en golcü takımı durumda bulunuyor. Bütün maçlarını kazanan PSV, 5 maçta 21 gol attı.

 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 12:11
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