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Spor Barcelona Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi
Spor

Barcelona Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi

İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Granada'yı 5-3 yenen Barcelona yarı finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 04:22:00 -
Barcelona Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi

Barcelona, Granada'yı eleyerek Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi. Ev sahibi Granada, Robert Kenedy (Dk. 33) ve Roberto Soldado'nun (Dk. 47) golleriyle 2-0 öne geçse de üstünlüğü maçın bitimine 4 dakika kala kaybetti. Antoine Griezmann (Dk. 88) ve Jordi Alba (Dk. 90+2) ile art arda iki gol bulan Barcelona, skora eşitliği getirince karşılaşma uzatmaya gitti.

İlk uzatma devresinde Barcelona 100. dakikada Griezmann ile 3-2 öne geçse de 103. dakikada Federico Vico'nun penaltıdan attığı golle skor bir kez daha eşitlendi. Uzatmanın ikinci devresinde Frenkie de Jong (Dk. 108) ve Jordi Alba ile (Dk. 118) rakip ağları havalandıran Barcelona, zorlu maçı 5-3 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Barcelona'da Sergi Roberto maçın 56. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Tek maçı eleme usulüyle oynanan kupanın diğer çeyrek final maçlarında Sevilla deplasmanda Almeria'yı 1-0, Levante de sahasında Villarreal'i 1-0 yendi. Barcelona, Sevilla ve Levante'den sonra kupanın son yarı finalistini bu akşam saat 21.00'de (TSİ 23.00) oynanacak Real Betis-Athletic Bilbao maçının sonucu belirleyecek.

Bu sezon sürpriz sonuçların yaşandığı Kral Kupası'nda Atletico Madrid 3'üncü, Real Madrid ise 4'üncü turda 3. lig takımlarına elenmişti. İspanya'da 1903 yılından bu yana oynanan Kral Kupası'nı 30 kezle en çok kazanan takım Barcelona olurken en yakın rakibi Athletic Bilbao 23 kez kupayı müzesine götürdü.

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