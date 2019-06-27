0553 313 94 23

Barcelona, kaleci Neto’yu 26 milyon Euro’ya transfer etti

İspanyol ekibi Barcelona, Valencia’nın Brezilyalı kalecisi Norberto Murara Neto’yu 26 milyon Euro’ya transfer etti.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:56
Barcelona, kaleci Neto’yu 26 milyon Euro’ya transfer etti

İspanyol ekibi Barcelona, Valencia’nın Brezilyalı kalecisi Norberto Murara Neto’yu 26 milyon Euro’ya transfer etti. Barca, Neto ile 4 yıllık sözleşme imzalarken, 200 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi koydu.


La Liga takımlarından Barcelona, Hollandalı kalecisi Jasper Cillessen’i Valencia’ya gönderdikten sonra kalesini Valencia’dan bir isimle güçlendirdi. İspanyol ekibi, bu kapsamda Brezilyalı kaleci Norberto Murara Neto’yu transfer ettiğini resmen duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Valencia’da forma giyen Neto’nun 26 milyon Euro’ya transfer edildiği belirtildi. Yapılan anlaşmada 9 milyon Euro bonus maddesi de yer alırken, ayrıca 29 yaşındaki kalecinin sözleşmesinde 200 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi de bulunduğu da ifade edildi.


Başarılı kaleci, geride kalan sezonda Valencia ile çıktığı 47 resmi müsabakada kalesinde 49 gol gördü.


Neto kariyerinde daha öncede Juventus, Club Athletico Paranaense ve Fiorentina takımlarında forma giydi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk soğutma sanayicileri atmosferi koruyor
    1. Türk soğutma sanayicileri atmosferi..
    2. Boeing 737 Max'lerde yeni hata tespit..
    3. Asfalt yüklü tır, kamyonla kafa kafaya..
    4. Fatih Sondaj Gemisi'ne F-16 selamı
    5. Tunceli’de bir haftada 11 terörist..
    6. Piyasalarda gün ortası
    7. “Ruhani’yi uyardım”
    8. Tunus'ta intihar saldırısı! Polisler..
    9. Türkiye’nin en büyük 3x3 Basketbol..
    10. Türkiye’nin en büyük 3x3 Basketbol..
    11. Bakanlık açıkladı! Trafik..
    12. Garanti BBVA Partners Meetup eğitim..
    13. Real Madrid, Walter Tavares’in..
    14. Bakan Gül, Afgan mevkidaşı Enver ile..
    15. Gaziantep Büyükşehir’e Türk Dünyası..
    16. Tunus'un başkentinde polis aracını..
    17. 2019 yılı mayıs ayı konut satışları..
    18. Yaz spor okullarında ilk ders başladı
    19. Türk F-16’sından, Fatih Sondaj..
    20. Mumbai-Newark uçağı Londra’ya acil..
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!