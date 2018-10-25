Barcelona, Inter karşısında zorlanmadı
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Barcelona evinde, İtalya temsilcisi İnter'i 2-0 mağlup etti. Barcelona'nın gollerini 32. dakikada Rafinha, 83. dakikada Jordi Alba buldu.25 Ekim 2018 Perşembe 00:49
İspanyol devi Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında İnter'i konuk etti.
İspanya temsilcisi, 32. dakikada Rafinha'nın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıda da oyunun hakimi olan taraf Barcelona'ydı. 83. dakikada sahneye çıkan oyuncu Alba oldu. Jordi Alba, attığı golle durumu 2-0'a getirdi ve maçın skorunu belirledi.
B Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Barcelona, bu sonuçla Devler Ligi'nde üçte üç yaptı ve puanını 9'a çıkardı. Grupta ikinci sırada yer alan İnter ise 6 puanda kaldı.
B Grubu:
PSV (Hollanda)-Tottenham (İngiltere): 2-2
Barcelona (İspanya)-Inter (İtalya): 2-0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Barcelona
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|+8
|9
|Inter
|3
|2
|0
|1
|4
|4
|0
|6
|Tottenham
|3
|0
|1
|2
|5
|8
|-3
|1
|PSV
|3
|0
|1
|2
|3
|8
|-5
|1
BARCELONA: 2 - INTER: 0 (32' Rafinha, 83' Alba)
BARCELONA: Ter Stegen, Roberto, Alba, Pique, Lenglet, Rakitic, Busquets, Arthur, Rafinha, Suarez, Coutinho
INTER: Handanovic, D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah, Vecino, Brozovic, Candreva, Valero, Perisic, Icardi
MAÇTAN İSTATİSTİKLER
|Barcelona
|Inter
|50 %
|Topla Oynama Yüzdesi
|50 %
|12
|İsabetli Şut Sayısı
|2
|4
|İsabetsiz Şut Sayısı
|5
|9
|Korner
|3
|11
|Faul
|20
|4
|Ofsayt
STAT:Camp Nou
HAKEM: Ovidiu Hategan
YAYIN: beIN SPORTS 3
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