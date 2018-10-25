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Barcelona, Inter karşısında zorlanmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Barcelona evinde, İtalya temsilcisi İnter'i 2-0 mağlup etti. Barcelona'nın gollerini 32. dakikada Rafinha, 83. dakikada Jordi Alba buldu.

25 Ekim 2018 Perşembe 00:49
Barcelona, Inter karşısında zorlanmadı

İspanyol devi Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında İnter'i konuk etti.

İspanya temsilcisi, 32. dakikada Rafinha'nın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıda da oyunun hakimi olan taraf Barcelona'ydı. 83. dakikada sahneye çıkan oyuncu Alba oldu. Jordi Alba, attığı golle durumu 2-0'a getirdi ve maçın skorunu belirledi. 

B Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Barcelona, bu sonuçla Devler Ligi'nde üçte üç yaptı ve puanını 9'a çıkardı. Grupta ikinci sırada yer alan İnter ise 6 puanda kaldı. 

B Grubu:

PSV (Hollanda)-Tottenham (İngiltere): 2-2

Barcelona (İspanya)-Inter (İtalya): 2-0

TakımlarOGBMAYAvP
Barcelona3300102+89
Inter32014406
Tottenham301258-31
PSV301238-51

BARCELONA: 2 - INTER: 0 (32' Rafinha, 83' Alba)

BARCELONA:  Ter Stegen, Roberto, Alba, Pique, Lenglet, Rakitic, Busquets, Arthur, Rafinha, Suarez, Coutinho

INTER: Handanovic, D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah, Vecino, Brozovic, Candreva, Valero, Perisic, Icardi

MAÇTAN İSTATİSTİKLER

 Barcelona  Inter
50 %Topla Oynama Yüzdesi50 %
12İsabetli Şut Sayısı2
4İsabetsiz Şut Sayısı5
9Korner3
11Faul20
4Ofsayt 

STAT:Camp Nou
HAKEM: Ovidiu Hategan
YAYIN: beIN SPORTS 3 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 00:49
  1. canlı
  2. Barcelona - Inter

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