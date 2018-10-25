Barcelona, Inter karşısında zorlanmadı

İspanyol devi Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında İnter'i konuk etti.

İspanya temsilcisi, 32. dakikada Rafinha'nın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıda da oyunun hakimi olan taraf Barcelona'ydı. 83. dakikada sahneye çıkan oyuncu Alba oldu. Jordi Alba, attığı golle durumu 2-0'a getirdi ve maçın skorunu belirledi.

B Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Barcelona, bu sonuçla Devler Ligi'nde üçte üç yaptı ve puanını 9'a çıkardı. Grupta ikinci sırada yer alan İnter ise 6 puanda kaldı.

B Grubu:

PSV (Hollanda)-Tottenham (İngiltere): 2-2

Barcelona (İspanya)-Inter (İtalya): 2-0

Takımlar O G B M A Y Av P Barcelona 3 3 0 0 10 2 +8 9 Inter 3 2 0 1 4 4 0 6 Tottenham 3 0 1 2 5 8 -3 1 PSV 3 0 1 2 3 8 -5 1

BARCELONA: 2 - INTER: 0 (32' Rafinha, 83' Alba)

BARCELONA: Ter Stegen, Roberto, Alba, Pique, Lenglet, Rakitic, Busquets, Arthur, Rafinha, Suarez, Coutinho

INTER: Handanovic, D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah, Vecino, Brozovic, Candreva, Valero, Perisic, Icardi

MAÇTAN İSTATİSTİKLER

Barcelona Inter 50 % Topla Oynama Yüzdesi 50 % 12 İsabetli Şut Sayısı 2 4 İsabetsiz Şut Sayısı 5 9 Korner 3 11 Faul 20 4 Ofsayt

STAT:Camp Nou

HAKEM: Ovidiu Hategan

YAYIN: beIN SPORTS 3