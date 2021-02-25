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Spor Barcelona gol oldu yağdı
Spor

Barcelona gol oldu yağdı

Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) ilk haftanın erteleme maçında sahasında Elche'yi 3-0 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 02:44:00 -
Barcelona gol oldu yağdı

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada, Barcelona'nın gollerini Lionel Messi (Dk. 48 ve Dk. 69) ve Jordi Alba (Dk. 73) kaydetti.

Barcelona aldığı galibiyetle puanını 50'ye çıkarırken, düşme hattında bulunan Elche 21 puanda kaldı.

Diğer yandan La Liga'da gol krallığı yarışında toplam gol sayısını 18'e çıkaran Messi ilk sıraya yükseldi. Atletico Madrid'in Uruguaylı forveti Luis Suarez 16 golle 2. sırada bulunuyor.

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