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Spor Barcelona-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Barcelona-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Barcelona sahasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt’u konuk edecek. Peki, Barcelona- Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda? Barcelona- Eintracht Frankfurt maçı canlı izle

Yeniakit Publisher
2022-04-13 15:19:00 -
Barcelona-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final maçları 14 Nisan Perşembe akşamı tamamlanacak. Çeyrek final rövanşlarının ardından 4 takım ismini yarı finale yazdıracak. Peki, Barcelona- Eintracht Frankfurt maçı ne zaman?

Barcelona-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Barcelona ile Eintracht Frankfurt 14 Nisan Perşembe akşamı TSİ 22.00’de karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında oynanan ilk maç 1-1 sona erdi. Zorlu mücadele Exxen dijital platformundan naklen yayımlanacak. Ayrıca Azerbaycan’da yayın yapan CBC Sport kanalı maçı şifresiz yayımlayacak.

 Barcelona-Eintracht Frankfurt eşleşmesinde tur atlayan yarı finalde West Ham- Lyon eşleşmesinin kazanıyla eşleşecek.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş ne zaman saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş ne zaman saat kaçta?

Spor

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş ne zaman saat kaçta?

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