Barcelona-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Barcelona sahasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt’u konuk edecek. Peki, Barcelona- Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda? Barcelona- Eintracht Frankfurt maçı canlı izle
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final maçları 14 Nisan Perşembe akşamı tamamlanacak. Çeyrek final rövanşlarının ardından 4 takım ismini yarı finale yazdıracak. Peki, Barcelona- Eintracht Frankfurt maçı ne zaman?
Barcelona-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Barcelona ile Eintracht Frankfurt 14 Nisan Perşembe akşamı TSİ 22.00’de karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında oynanan ilk maç 1-1 sona erdi. Zorlu mücadele Exxen dijital platformundan naklen yayımlanacak. Ayrıca Azerbaycan’da yayın yapan CBC Sport kanalı maçı şifresiz yayımlayacak.
Barcelona-Eintracht Frankfurt eşleşmesinde tur atlayan yarı finalde West Ham- Lyon eşleşmesinin kazanıyla eşleşecek.