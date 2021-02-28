Barcelona deplasmanda kayıp vermedi
Barcelona, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında Sevilla'yı 2-0'lık skorla yendi.
Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasındaki karşılaşmada Sevilla, Barcelona'yı ağırladı.
Katalan ekibi, Dembele'nin 29 ve Messi'nin 85. dakikada kaydettiği gollerle maçı kazandı.
Barcelona, ligdeki son 10 karşılaşmasında 9. galibiyetini elde etti.
Haftaya 3. sırada başlayan Barcelona, puanını 53'e yükseltti. Puan tablosunun 4. basamağındaki Sevilla (bir maçı eksik) ise 48 puanda kaldı.