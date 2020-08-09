Barcelona - Bayern Munih maçı ne zaman? Saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi'nin dev mücadelesinde Barcelona ile Bayern Munih kozlarını paylaşacak. Peki maç ne zaman oynanacak? Maç saat kaçta? Hangi stadyumda oynanacak? İşte tüm bu soruların cevabı...
Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor.
Barcelona, Napoli’yi Nou Camp’ta 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.
Gecenin diğer maçı ise Bayern Münih-Chelsea arasındaydı. Alman ekibi maçı 4-0’lık bir skorla yenip adını Çeyrek finale yazdırdı.
Mücadele ne zaman?
Çeyrek final karşılaşması 14 Ağustos Cuma günü oynacak.
Maç saat kaçta?
Karşılaşma TSİ 22.00’da başlayacak.
Hangi stadyumda oynanacak?
Dev maç Portekiz’de SL Benfica Stadyumu’nda oynanacak.