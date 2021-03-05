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Kadın - Aile Barbunya pilaki tarifi | Barbunya pilaki nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Barbunya pilaki tarifi | Barbunya pilaki nasıl yapılır?

B vitamini ve protein yönünden zengin olan barbunya; kanser riskini en aza indirir ve kolesterole de iyi gelir. Faydası saymakla bitmeyen barbunyanın pilakisi merak ediliyor. Barbunya pilaki nasıl yapılır? Barbunya pilaki tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-05 23:02:00 -
Barbunya pilaki tarifi | Barbunya pilaki nasıl yapılır?

Barbunya pilaki tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

500 kilogram barbunya, 3 tane domates, 2 tane patates, 2 tane havuç, 1 tane soğan, 1 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı salça, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tane küp şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çimdik karabiber, 3 su bardağı su

Barbunya pilaki nasıl yapılır?

Öncelikle barbunyayı düdüklü tencereye koyun ve haşlamaya başlayın.

Barbunya haşlanırken patates, havuç, domates, soğan ayrı ayrı kare şeklinde dilimleniz gerekir.

Düdüklü tencereyi ocağa koyun. İçine sıvı yağı ekleyin ve ısınınca soğanı da ilave edip biraz kavurun.

Soğan yumuşayınca havucu ilave edip kavurmaya devam edin. Ardından patatesi ilave edin ve iyice karıştırın.

Barbunyayı koyup biraz karıştırdıktan sonra salçayı ve domatesi de ilave edin. Bu şekilde kısık ateşte pişmeye bırakabilirsiniz. Ocaktan aldıktan sonra dinlendirin ve ılık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

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