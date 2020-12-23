Barbun nasıl temizlenir? Barbun balığı nasıl pişirilir?

Pembeliğiyle tezgahları renklendiren barbun, lezzetiyle de sofralarınızı şenlendirecek. Barbunya balığının vücudu yanlardan basık, başı iri ve oval şekildedir. Üzerinde kolayca dökülen pulları vardır. Çene altında biraz uzun iki bıyığa sahiptir. Bu sebeple yapımı oldukça basit olan barbun balığını mutlaka evinizde pişirmelisiniz. İşte nefis fırında barbun tarifi...

Barbun nasıl temizlenir?

İç açıcı kokusu ve ağız sulandıran etli yapısıyla evlere konuk olan barbunyaları pişirmeden önce temizlemek kolaydır. Temizleme ve ayıklama süreci açısından fazla zorluk yaratmayan bir balıktır. İsterseniz kızartmasını yaptıktan sonra ayıklamayı tercih edebilirsiniz.

Üzerinde fazla miktarda pul barındıran bir balık türü olduğu için pişirmeden önce mutfak tezgahınıza alarak pullarını sıyırabilirsiniz. Pullarını iyice temizledikten sonra bir süre suyun altında tutmanız temizleme işleminin diğer adımıdır. Bıçakla veya elinizle yüzgeçleri ile kılçıklarını çekebilirsiniz.

Barbun balığı nasıl pişirilir?

Barbun balığı nasıl pişirilir konusu da temizleme sürecinde olduğu gibi rahatlıkla gerçekleştirilir. Yapmak istediğiniz tarife göre balıkları kızartmayı veya fırında pişirmeyi seçebilirsiniz.

Bazı püf noktalarına önem verirseniz kızartma işlemi daha başarılı şekilde sonuçlanır. Balıkları yıkadıktan sonra iyice kurumalarını beklemeniz önemlidir. Mısır unu veya normal una bulanmış olan balıklar tavadaki kızgın yağa konulur.

Barbun balığı fırında da pişirilebilir. Sadece zeytinyağı ve tuz ile sosladığınız barbun balığını defne yaprakları eşliğinde fırınlayabilirsiniz.

Fırında barbun tarifi

Malzemeler

1 kilogram barbun balığı

10 adet arpacık soğan

10 diş sarımsak

4 adet domates

2 dal biberiye

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

Barbunları bol suda yıkayıp sularını süzün.

Balıkları tuzlayıp kısa bir süre bekletin.

Arpacık soğanları soyup ufak ufak doğrayın.

Sarımsakları soyun ancak doğramayın.

Biberiyeleri ayıklayın.

Balıkların üzerine karabiber serpin ve zeytinyağı gezdirin.

Hepsini güzelce harmanlayın.

Tepsiye fırın kağıdı serip üzerine balıkları yerleştirin.

Sarımsakları ve soğanları da balıkların üzerine serpiştirin.

Domatesleri de soymadan dilimleyip balıkların aralarına dizin.

Ayıkladığınız biberiyeyi de balıkların üzerine dağıtın.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın.

Tepsiyi fırına verip balıkları 35 dakika kadar pişirin.

Sıcak servis yapın, afiyet olsun…