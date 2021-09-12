TRT önemli bir tarihi diziye daha ev sahipliği yapmak için geri sayıma geçti. Yaklaşık altı aydır çalışmaları süren Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin ekranlara geleceği tarih açıklandı. Peki, Barbaroslar dizisi nerede çekiliyor?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor?

Es Film tarafından hazırlarar Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 16 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00'de ekranlara gelecek. Dizinin fragmanı kısasürede büyük ilgi topladı. Dizi için özel plato ve gemiler hazırlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi İstanbul Beykoz'da çekiliyor.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kim?

Engin Altan Düzyatan-Oruç Reis

Ulaş Tuna Astepe-Barbaros Hayreddin Paşa

Yetkin Dikinciler-İshak Reis

Caner Topçu-İlyas Reis

Bahadır Yenişehirlioğlu-Yakup Ağa

Pelin Akil Altan-Izabel

Yiğit Özşener

Devrim Evin

Tolga Akkaya

Cem Bender

Gülcan Arslan

Melis Babadağ

İsmail Filiz-Kurdoğlu Muslihiddin Reis

Miraç Sözer

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin konusu ne?

Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde oynadığı Barbaroslar dizisi; Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatıyor.

Barbaros Hayrettin Paşa kimdir?

Barbaros Hayreddin Paşa veya gerçek adıyla Hızır Reis 1478-1546 yılları arasında yaşamıştır. Osmanlı Devleti tarihinin ünlü denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı İmparatorluğunun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı deryası. Akdeniz’de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir "Türk Gölü" olarak anıldı. Osmanlı'nın deniz politikasına ve Tersane-i Amire'ye nizam verdi.