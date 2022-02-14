Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Marco Gabriel'i kim oynuyor? Mehmet Polat kimdir?

Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalı Meto olarak karşımıza çıkan Mehmet Polat, dönem dizisine dahil oldu. Diziye 21. bölümde dahil olacak Mehmet Polat, Modon Komutanı Marco Gabriel'i oynayacak. Diriliş Ertuğrul’da Gümüştekin rolünü de üstlenen Mehmet Polat, Engin Altan Düzyatan ile Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde de birlikte oynayacak.

Mehmet Polat kimdir?

Mehmet Polat, 14 Ocak 1970 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya geldi. 1992’de konservatuvar bölümünden mezun oldu.1997 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine ilk adımını atan Polat, ‘Böyle mi Olacaktı’ adlı televizyon dizisiyle izleyiciler tarafından tanınmaya başladı. 2003 yılında Kurtlar Vadisi dizisinde Cerrahpaşalı Metin (Meto) karakterini oynadı ve dizideki başarısıyla o dönemde kariyerinin zirvesine çıktı. Kurtlar Vadisi’nde bilhassa Polat Alemdar’ın Cerrahpaşalı Metin’in kafasını kestiği sahne, unutulmazlar arasına çoktan girdi. Bunların dışında Acı Hayat dizisinde Bekir Karadağ (Tuzsuz Deli Bekir nam-ı diğer Kelaynak) rolüyle de çok başarılı bir iş çıkardı. Son yılların en fazla reyting alan yapımlarında yer alan Polat, Geniş Aile dizisinde Zeynep’in ağabeyi Katip Meyveli’yi, Sakarya Fırat dizisinde ise Artin karakterini oynadı.

Mehmet Polat hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Böyle mi Olacaktı – 1997

Dadı – 2000

Üvey Baba – 2000 (Levent)

Tatlı Hayat – 2001

Abdülhamit Düşerken – 2002

Yarım Elma – 2002 (Doktor)

Hititler – 2002 (Prens Labarna)

Melek – 2003 (Seyis Ömer)

Şıh Senem – 2003

Kurtlar Vadisi – 2003 (Cerrahpaşalı Meto)

Hayat Bilgisi – 2003 (Komiser)

Uy Başıma Gelenler – 2004 (Taner)

Kapıları Açmak – 2005 (Ahmet)

Beşinci Boyut – 2005 (Ayhan)

Eylül – 2005 (Tekin)

Acı Hayat – 2005 – 2007 (Sefa Kervancıoğlu’nun tetikçisi Bekir Karadağ)

Binbir Gece – 2006 – 2009 (Erdal Karayolcu)

Dede Korkut Hikayeleri – 2007

Dolu Dizgin Yıllar – 2008 (Ahmet)

Ömer Seyfettin: Çanakkale’den Sonra – 2005 (Muhittin)

Jack Hunter Cennet Tapınağı – 2008 (Dordanov)

Rüzgar – 2008 (Sarı Fethi)

Geniş Aile – 2009 (Katip Meyveli)

Yahşi Batı – 2009 (Johnny Lesh)

Newyork’ta Beş Minare – 2010 (Remzi)

Anneler ve Kızları – 2011 (Avukat Ersan)

Muhteşem Yüzyıl – 2011 (Asker)

Benim İçin Üzülme – 2012 (Yaşar Şeker)

Stajer Mafya – 2014 (Rıza)

Diriliş: Ertuğrul – 2016 (Gümüştekin)

Atçalı Kel Mehmet – 2017