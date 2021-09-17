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Yaşam Barbaros ne demek? Barbaros isminin anlamı nedir?
Yaşam

Barbaros ne demek? Barbaros isminin anlamı nedir?

Barbaros nedir? İlk bölümüyle dikkatleri çeken Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisiyle birlikte pek çok kişi 'Barbaros' isminin anlamını araştırmaya başladı. Peki, Barbaros nedir anlamı?

Yeniakit Publisher
2021-09-17 00:53:00 -
Barbaros ne demek? Barbaros isminin anlamı nedir?

TRT 1 ekranlarında yayımlanan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı isimli dizi büyük ilgi gördü. Diziyle birlikte pek çok kişi “Barbaros ne demek?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Barbaros ne demek? Barbaros isminin anlamı nedir?

Barbaros isminin kökeni Türkçe'dir. Barbaros Hayrettin Paşa'ya Avrupalılar tarafından verilen “Kızıl Sakal” anlamına gelen bir addır.  

Hayreddin Paşa, Selanik Vardar Ağalarından ve Midilli fatihlerinden Türk[ veya Arnavut bir sipahi olan babası Vardari Yakup Ağa ile ada halkından Rum Katerina'nın dört oğlundan biri olarak 1470'li yıllarda Midilli adasında doğdu. Kendisine verilen "Barbaros" lakabı, İtalyanca "kızıl sakal" anlamındaki "barba rossa"dan gelir.

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