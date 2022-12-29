Barbaros Hayrettin'de büyük heyecan!

Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan, Barbaros Hayreddin-Sultanın Fermanı dizisi yayınlanan ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. 30 Aralık Cuma akşamı ikinci bölümü yayınlanacak olan dizinin yeni bölümü büyük bir merakla ve heyecanla bekleniyor.

Kapudan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatıldığı Barbaros Hayreddin-Sultanın Fermanı, 30 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’de ikinci bölümüyle ekranlara geliyor.

‘’Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı‘’ dizisinde; Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Arif Pişkin, Melisa Döngel, Hasan Küçüktekin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Sibel Kasapoğlu, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revma Çolak gibi başarılı isimler rol alıyor.

30 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’de 2. Bölümü yayınlanacak olan Barbaros Hayreddin-Sultanın Fermanı’nda neler olacak:

Fransa kralı François, yapacağı teklif için Barbaros Hayreddin ile gizlice buluşur.

Kemankeş, Ayas Paşa’ ya Sultanın herkesten habersiz bir hattı hümayunu Barbaros Hayreddin’e gönderdiğini anlatır. Ayas Paşa’nın buna tepkisi ne olacaktır?

Hayreddin’in ablaları limanda kurdukları işyerini çalıştırmaya başlarken annesi de kuyumhane atölyesi için dükkan tutar. Ama evdeki hesap çarşıya uymayacaktır.

Roma’ ya giden Aydın Reis Kandiyeli Bülbül’ ü kendisiyle gelmesi için ikna edebilecek midir?

Barbaros Hayreddin itimat teşkilatı için ajanı Şarlken’in sarayına yerleştirebilecek midir?

Barbaros Hayreddin-Sultanın Fermanı 2. Bölüm Görsel Linki:

https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwe.tl%2ft%2dsh81v1qHOK&umid=DF05CCF3-F0E6-5E05-B383-1673EE05D383&auth=09795f0ed076112d1bf566299a10d0ae0d737571-f2be2c12f38db6d78f48118c75864de084ea439f



Barbaros Hayreddin-Sultanın Fermanı 2. Bölüm Fragman Linki:

https://youtu.be/hLu40lgLxkc