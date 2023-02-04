Barbaros Hayrettin Paşa Camii “pusula” motifli sedef işlemeleriyle göz dolduracak

Sedef kakma ustası Hilmi Emekli ile 30 kişilik ekibinin imzasını taşıyan 1,5 yıllık bir çalışmanın ürünü olan eserler, yakın tarihte açılması planlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne gideceği günü bekliyor. Çamlıca Camii gibi birçok yerde ürünleri yer alan sedef ustası Hilmi Emekli, 100 yılda bir yapılan en önemli mega projelerden birisinde çalışmanın şeref olduğunu dile getirdi. Camide denizcilik motiflerinden esinlendiklerine dikkati çeken Emekli, Kur’an mahfazası üzerine bir pusula koyduklarını söyledi. İnsanlara yol gösteren Kur’an-ı Kerim ile pusulayı camiye yerleştirdiklerini aktaran Emekli, “Pusula aramaya gerek yok, doğru yol bu kutunun içinde demek istedik” ifadelerini kullandı.