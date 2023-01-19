“Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı” 2023'te Final mi yapıyor? Mia De Luna son büyük kararı ne olacak, ne getirecek?

yıllarca konusunda yapıyorRT 1’de yayınlanan, güçlü prodüksiyonu ve başarılı oyuncu kadrosuyla Kapudan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatıldığı Barbaros Hayreddin-Sultanın Fermanı, 20 Ocak Cuma akşamı saat 20.00’de beşinci bölümüyle ekranlara geliyor.

‘’Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı‘’ dizisinde; Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Arif Pişkin, Melisa Döngel, Hasan Küçüktekin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Sibel Kasapoğlu, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revma Çolak gibi başarılı isimler rol alıyor.

20 Ocak Cuma akşamı saat 20.00’de beşinci bölümü yayınlanacak olan Barbaros Hayreddin-Sultanın Fermanı’nda neler olacak:

Fransa kralı Şarlken, sarayda casus olduğundan şüphelenmeye başlamıştır. Casus kimdir?

Floransa elçisi Ferrucci, ülkesini ele geçirmek isteyen Fransa kralı Şarlken’e karşı Kanuni Sultan Süleyman’dan yardım ister. Kanuni Sultan Süleyman bu iş için Barbaros Hayreddin’i görevlendirecektir. Hayreddin ve Aydın kuşatmada top vermemesi için Sierra valisi Strozzi’yi ikna etmeye çalışırlar. Fakat Hayreddin’i Şarlken’in adamlarından çok daha başka bir sürpriz beklemektedir… Veba salgınına sebep olan ve neredeyse şehirdeki insanları öldüren fareler Derviş’ten bir çözüm bulması istenir…

Seyyare hatun, Kemankeş Paşanın ısrarlarından kurtulmak için Halime Hatundan yardım ister.

Barbaros’un Floransa’da vebanın ortasına düştüğünü öğrenen Mia De Luna ne yapacaktır?

Dervişten veba ilacı almak için yola çıkan Barbaros Hayreddin ve Mia De Luna’nın önünü kral Şarklen’in adamları keser… Barbaros Hayreddin ve Mia De Luna bu tuzaktan kurtulabilecekler midir?

Barbaros Hayreddin sultanın fermanı oyuncuları

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı Oyuncuları

Tolgahan Sayışman (Hızır Reis Barbar0s)

Melisa Döngel (Mia de Luna)

Timur Acar (Amiral Andrea Doria)

Ufuk Özkan (Salih Reis)

Halil İbrahim Kurum (Kemankeş Ahmed)

Ceren Soylu (Hatice Kadınefendi)

Arif Pişkin (Sultan Süleyman)

Yılmaz Adam Bayraktar (Murad)

Barbaros Hayreddin-Sultanın Fermanı 5. Bölüm 1. Fragman Linki: TIKLAYINIZ

Barbaros Hayreddin-Sultanın Fermanı 5. Bölüm 2. Fragman Linki: TIKLAYINIZ