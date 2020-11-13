Barbaros dizisi ne zaman başlayacak?

ES Yapım'ın yapımcılığı altında TRT 1 ekranlarında olacak Barbaros dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Osmanlı İmparatorluğu döneminin bir kısmında önemli bir yeri olan tarihi şahsiyet Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alacak Barbaros dizisinde Barbaros'u kimin canlandıracağı merak edilenler arasındaydı. Projenin başrolünde Çağatay Ulusoy Barbaros olarak bulunacaktı. Ancak Çağatay Ulusoy'un diziden ani bir kararla ayrılmasıyla gözler Engin Altan Düzyatan'a çevrildi.

Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak dizide başrolde Engin Altan Düzyatan yer alacak. Barbaros dizisinin yayın tarihi ile ilgili henüz net bir tarih verilmedi.