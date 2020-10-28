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Dünya Barbarlar yine sivilleri katletti
Dünya

Barbarlar yine sivilleri katletti

Azerbaycan ordusu karşısında büyük hezimet yaşayan Ermenistan, sivilleri katlederek barbar yüzünü göstermeye devam ediyor...

Yeniakit Publisher
2020-10-28 12:31:00 -
Barbarlar yine sivilleri katletti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Goranboy, Terter ve Berde illerinde sivil yerleşim yerlerine top ve füzelerle ateş açtığını duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Berde’ye atılan füze nedeniyle 4 sivilin yaşamını yitirdiğini, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 sivilin yaralandığını bildirdi. Ermeni Savunma Bakanlığının “Azerbaycan’a sert şekilde saldıracağız” şeklinde açıklamada bulunduğunu hatırlatan Hacıyev, “Onlar bu açıklamayla sivilleri, çocukları ve kadınları kastediyorlardı. Ermenistan savaş suçu işlemeye devam ediyor” ifadesini kullandı.

Ölü sayısı 69'a yükseldi

Azerbaycan Başsavcılığı da saldırıda hayatını kaybedenlerden ikisinin kadın, birinin ise 7 yaşındaki kız çocuğu olduğunu açıkladı.
27 Eylül’de başlayan çatışmalarda 1 ay geride kalırken Ermeni saldırılarında toplam 69 sivil hayatını kaybetti, 307 sivil de yaralandı.

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