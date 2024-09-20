Barbar İsrail’i her alanda boykot edelim

Sebahattin Ayan İstanbul

Dünya Lübnan’da peş peşe patlayan dijital cihazların siber saldırıların şokunu yaşarken akıllara Siyonist menşeili ürünlerde yatan tehlike geldi. Pek çok marka ile dünyada gıdadan sağlık ürünlerine, temizlik ürünlerinden teknoloji ürünlerine tekel markaların kullanılması insan hayatı için riskler barındırdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Elektronik cihazlarla binlerce insanı öldürüp yaralayabilen İsrail’in gıda ve temizlik maddeleriyle aynı anda bütün insanlığı yok etme riski ortaya çıkardı. Yaşanan saldırılar boykotun önemini bir kez daha gözler önüne sererken yerli ve milli ürünlerin hem üretilmesinin hem de tüketilmesinin ne kadar mühim olduğunu gösterdi. Konuyla ilgili olarak akit’e konuşan uzmanlar, tek bir sinyal ile binlerce kişiyi yaralayan ve öldüren İsrail bir gıda ürünüyle milyonlarca insanı hayatından edebilir.

Gıda ile de saldırabilirler

Konuya ilişkin gazetemize konuşan Emekli Albay Mustafa Hacımustafaoğlu şunları söyledi: “İsrail vahşette sınır tanımaz. Siyonist İsrail’in ahlaki konuda hiçbir öngörüleri yok maalesef. Sivil alanda da kullanımı telsiz, çağrı cihazı gibi malzemeleri gibi sabotaj aracı olarak kullanmaktan çekinmeyen bir yapı. İsrail’den her şey beklenir. İsrail soluduğumuz havayı bile sabote eder. İsrail gıdayı da silah olarak kullanabilir. Siyonist yapının çoluk çocuk demeden katleden insanlık dışı bir topluluk. Bu anlamda çok temkinli tedbirli olmamız gerekiyor. Siber güvenlik konusunda yıllardır dile getiriyoruz. Milli ve yerli olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Gıda konusunda da yerli ürün kullanmamız şarttır.” Gıda güvenliği Hareketi Başkanı Kemal Özer ise, şunları dile getirdi: “İşlenmiş gıdalar insan için tehlikelidir. İnsanın kendi kalbine beynine sıktığı kurşundur. Bu yüzden ister İsrail’in olsun ister olmasın akıllı insanın idrak sahibi insanın kendi neslinin dinini memleketini geleceğini düşünen insanın raftan gıda almaması gerekir.

İşlenmiş besinler zaten zehirli

Kaldı ki bunun içine İsrail gibi küresel şeytanların devreye girdiğini düşünürseniz bunun daha katmerli bir hal aldığını görürsünüz. Dolayısıyla çağrı cihazıyla telsiz ve başka elektronik aletlerle insan öldürenlerin gıdalar neler neler koyacaklarını insanların düşünmesi gerekir. Peki düşünebiliyorlar mı? Keşke düşünseydik. Düşünselerdi bu kadar engelli doğum olmazdı, kanser ve diğer hastalıklar olmazdı. Gerekçesi ne olursa olsun İsrail’in mutlaka boykot edilmesi lazım.”