Barbar İsrail'den gazetecilere engel

İsrail yönetimi, 2'si Tunuslu biri Faslı 3 Arap gazetecinin Batı Şeria'ya girişini engelledi.

Konferans için gittiler

Filistinli Gazeteciler Sendikası Genel SekreterliğiÜyesi Ömer Nezzal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail yönetiminin, pazar günü yapılacak konferansa katılmak için gelen 3 Arap gazeteciye Batı Şeria'ya giriş izni vermediğini söyledi.

Yasa dışı diye nitelendirdiği uygulamayı kınayan Nezzal, İsrail'in, Batı Şeria'ya girişine izin vermediği gazetecilerin, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu İcra Komitesi Üyesi ve Tunuslu Gazeteciler Sendikası Başkanı Naci el-Beğuri, Arap Gazeteciler Genel Birliği Temsilcisi Faslı gazeteci Abdullah el-Bekkali ve Arap Gazeteciler Birliği Danışmanı Tunuslu Gazeteci El-haşimi Nuvayri olduğunu ifade etti.

Filistinli Gazeteciler Sendikası, pazar günü Batı Şeria'da Arap ve uluslararası katılımla "Ateş Altındaki Gazeteciler" başlıklı uluslararası bir konferans düzenleyecek.

Konferans, Filistinli gazetecileri, onların hareket ve çalışma özgürlüğünü desteklemeyi hedefliyor.