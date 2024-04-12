  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Barbar İsrail'den büyük alçaklık! Kameraman ayağını kaybetti! Ellerin kırılsın Katil devlet!
Aktüel

Barbar İsrail'den büyük alçaklık! Kameraman ayağını kaybetti! Ellerin kırılsın Katil devlet!

Yeniakit Publisher
2024-04-12 16:54:00 -
Barbar İsrail'den büyük alçaklık! Kameraman ayağını kaybetti! Ellerin kırılsın Katil devlet!

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, İsrail'in Nuseyrat Kampı'na düzenlediği hava saldırısında TRT Arabi ekibinden kameraman Sami Şahada'nın ayağını kaybettiğini, muhabir Sami Berhum'un durumunun iyi olduğunu bildirdi.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, İsrail'in Nuseyrat Kampı'na düzenlediği hava saldırısında TRT Arabi ekibinden kameraman Sami Şahada'nın ayağını kaybettiğini, muhabir Sami Berhum'un durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Sobacı, sosyal medya hesabından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki mülteci kampını bombalamasıyla ilgili, şu bilgileri paylaştı:

"Katil İsrail, Nuseyrat Kampı'nda TRT Arabi ekibimizin aracını hedef aldı. Maalesef freelancer kameramanımız Sami Şahada ayağını kaybetti, şu an ameliyatta. Muhabirimiz Sami Berhum'un durumu çok şükür iyi. Hiçbir ahlaki, hukuki, insani sınırı olmayan İsrail vahşetini lanetliyorum."

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23