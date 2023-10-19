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Gündem Barbar İsrail, tüm diplomatlarını Türkiye'den çekme kararı aldı!
Gündem

Barbar İsrail, tüm diplomatlarını Türkiye'den çekme kararı aldı!

Yeniakit Publisher
2023-10-19 19:52:00 -
Barbar İsrail, tüm diplomatlarını Türkiye'den çekme kararı aldı!

İsrail, Filistin'e yönelik alçak saldırıları sonrası 'güvenlik endişesi' duydukları gerekçesiyle büyükelçi dahil olmak üzere tüm diplomatlarını Türkiye’den çekme kararı aldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İşgalciler geçtiğimiz günlerde binlerce sivilin tedavi gördüğü hastaneyi bombalamış ve en az 500 masum sivilin ölümüne yol açmıştı.

Hastane katliamı sonrasında tüm dünya İsrail'e karşı ayağa kalktı. Türkiye'de de vatandaşlar İsrail ve ABD büyükelçilik ve konsolosluklarının önüne giderek protesto gösterileri düzenledi.

İsrail tüm diplomatlarını Türkiye'den çekiyor

Yaşananlar sonrasında İsrail, büyükelçi dahil olmak üzere tüm diplomatlarını Türkiye’den çekme kararı aldı.

Diplomatların iki ülke arasındaki diplomatik kriz nedeniyle değil, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkeyi terk edecekleri belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vatandaşlarına 'Türkiye'yi derhal terk edin' uyarısı yapmışlardı

İsrail Milli Güvenlik Kurulu, İsrail vatandaşlarına Türkiye ve Fas için seyahat ve konaklama uyarısında bulunmuştu.

İsrail basınında yer alan habere göre; Türkiye'ye yönelik 'alarm seviyesinin' 4'e çıkarıldığı ve ülkedeki tüm İsraillilerin mümkün olan en kısa sürede bölgeyi terk etmesi istenmişti.

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Yorumlar

Berat

Cehenneme kadar yolları var

Süleyman Sırrı Dinçer

Siyonist caniler şeytanlık peşindeler.
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