Barbar İsrail dünya kamuoyunda yalnızlaştı! Gazze Şeridi'nin kurtuluşu yakın

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Amerikan Başkanı Joe Biden’ın duyurduğu İsrail’in kalıcı ateşkes önerisiyle, Siyonist İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de Filistinlilere uyguladığı insanlık dışı soykırım saldırılarının sona ereceğine ilişkin umutlar arttı.

Bölgede silahların susmasına ilişkin umutları artıran gelişmeyi akit’e değerlendiren Al Manar Televizyonu Ankara Temsilcisi Filistinli Gazeteci Hasan Tahravi, bu kez kalıcı ateşkes için şartların oluştuğunu vurguladı. İsrail’in 7 Ekim’den beri sivillere yönelik saldırılarıyla dünyada büyük tepki çektiğini hatırlatan Tahravi, “İsrail sivil hedefleri bombalayarak, sivilleri katlederek bir yere varamayacağını gördü. Evleri, hastaneleri, çadırları bombaladılar ama direnişi yok edemediler. İsrailli esirlerin tekini bile kurtaramadılar. Hiçbir askeri başarı elde edemediler. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin başını çektiği uluslararası camianın tepkilerinin gün geçtikçe artması, özellikle batılı ülkelerde milyonlarca insanın ve öğrencinin her gün kampüslerde ve sokaklara dökülerek protestolar gerçekleştirmesi, son olarak bazı Avrupa ülkelerinin Filistin’i tanıma kararı, İsrail’i çok zor durumda bıraktı. Birkaç hafta önceki ateşkes anlaşmasını İsrail bozmuştu. ABD Başkanı Biden, İsrail’in dünyada yalnızlaştığını görerek inisiyatifi eline aldı ve İsrail’in barış teklifini bizzat duyurdu. Bu gelişmeler, kalıcı ateşkese her zamankinden daha yakın olduğumuzu gösteriyor” dedi.

İsrail’in yıllardır Filistinlileri öldürdüğünü, mallarını, yerlerini gasp ettiğini kaydeden Hasan Tahravi, “Ancak İsrail’in bölgede gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırılar 7 Ekim’e kadar dünya gündemine fazla gelmiyordu. Bu nedenle Filistin halkı büyük bir yalnızlık ve moral çöküntüsü içindeydi. Fakat 7 Ekim’den sonra İsrail’in bölgede başlattığı soykırım, dünyanın ilgisini bölgeye çekti. Dünyada büyük protesto gösterileri başladı. Başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülke İsrail’e karşı uluslar arası kampanya başlattı. Bu sayede İsrail giderek yalnızlaşmaya başladı. Filistin halkı yalnız olmadığını gördü. Her şeyden önce insanlığın ölmediğini hepimiz gördük” dedi.

Sinan: Barış umudu arttı

İnsan Hakları ve Hizmet Derneği (İnsan-Hak-Der) Genel Başkanı Mustafa Sinan da, İsrail’in askeri alanda yenildiğini ve yaptığı insanlık dışı soykırım saldırıları nedeniyle dünya kamuoyunda da yalnızlaştığını belirterek, kalıcı ateşkes ve barış anlaşmasının uygulanabileceğine ilişkin umutların her zamankinden daha fazla olduğuna işaret etti. İsrail ile Hamas arasında önceki anlaşmanın Hamas kabul etmesine rağmen İsrail tarafından reddedilğini hatırlatan Sinan, “İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırım dünyanın dikkatini burada yaşanan büyük mezalime çekti. Filistin halkı 40 bine yakın şehid verdi ama haklı davasını dünyaya kabul ettirmeye muvaffak oldu. Anlaşma sağlanır ve İsrail Gazze’den çekilirse bölgede her şey çok farklı olacak” değerlendirmesinde bulundu.

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