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Baranyai’nin resimleri ilk kez Türk sanatseverlerle buluştu

16.

13 Eylül 2019 Cuma 12:24
Baranyai’nin resimleri ilk kez Türk sanatseverlerle buluştu

16. İstanbul Bineali’ne paralel etkinlikler kapsamında Macaristan’ın tanınmış ressamlarından Levente Baranyai’nin Türkiye’de düzenlediği ilk kişisel sergisi, dün ziyaretçilerine kapılarını açtı.


12 Eylül-10 Kasım 2019 tarihleri arasında Macar Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak olan sergide Levente Baranyai’nin beğenilen eserleri ücretsiz olarak görülebilecek. “Tyrannussapiens’in İzinde” isimli sergi güncel Antroposen tartışmaları çerçevesinde, insanın doğa üzerindeki yıkıcı etkisine kuşbakışı bir perspektif sunuyor.Sanat yaşamı boyunca dünyanın yeni manzaralarını kendine has üslubuyla resmetmeye çalışan Baranyai, resimlerinde uydu fotoğraflarından yola çıkarak, insanın mekânda oluşturduğu hasara dikkat çekiyor. Sergiye Macaristan ve Türkiye arasında köprü olmak hedefiyle kurulan ve her iki ülke arasında ticaret, ekonomi, turizm, kültür ve yatırım konularında diyaloğu artırmayı amaçlayan ALX Hungary, destek oldu.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:24
  1. sergi
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