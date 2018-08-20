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Baran’dan, bayramda yerli çikolata tüketin çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kurban Bayramı için çikolata alacak vatandaşların “yerli” markaları tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 09:54
Baran’dan, bayramda yerli çikolata tüketin çağrısı

ATO’dan yapılan  açıklamaya göre Baran, Kurban Bayramı öncesinde, İç Anadolu Bölgesi’nin ilk ve tek çikolata fabrikası olan OSTİM’deki Bella Çikolata’yı ziyaret etti.

Fabrikayı gezerek bilgi alan Baran, Türkiye’de yılda 237 bin ton çikolata üretimi gerçekleştirildiğini, pazar büyüklüğünün de 6 milyar liraya yaklaştığını bildirdi. Baran, çikolatanın bayramlarda ve özel günlerde hediye ve ikram olarak tüketildiğine değinerek, “Ülkemizde dünyanın en iyi çikolata markalarını aratmayacak kalitede üretim yapılıyor” ifadesini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 09:54
  1. Ankara Ticaret Odası
  2. şeker
  3. bella çikolata

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