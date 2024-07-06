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Aktüel Barajlarda doluluk oranı yüzde 70
Aktüel

Barajlarda doluluk oranı yüzde 70

Yeniakit Publisher
2024-07-06 14:11:00 -
Barajlarda doluluk oranı yüzde 70

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı dün itibariyle yüzde 69.68 ölçüldü.

Su miktarı; Istrancalar’da yüzde 31,12, Terkos’ta yüzde 80,98, Sazlıdere’de yüzde 57,08, Alibey’de yüzde 40,47, Büyükçekmece’de yüzde 65,01, Ömerli’de yüzde 79,76, Darlık’ta yüzde 69,16, Elmalı’da yüzde 70,67, Pabuçdere’de yüzde 55,46 ve Kazandere’de yüzde 53,82 olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk 6 ayında barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 330,14 kilogram oldu. Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı itibarıyla 605,30 milyon metreküp olarak kaydedildi.

İstanbul’da günlük su tüketimi, itibarıyla 3 milyon 441 bin metreküp olarak ölçüldü.

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