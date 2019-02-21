Barajdan 8 otomobil çıkarılmıştı! ‘Arap Emrah’ tutuklandı İstanbul'un Sultangazi ilçesinde düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan "Arap Emrah" lakaplı suç örgütü lideri Emrah Sever tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sultangazi'de sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan "Arap Emrah" lakaplı Emrah Sever, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri sonrası tutuklanması talebiyle hakimliğe çıkarılan Emrah Sever, tutuklandı. Şüphelinin, 4 kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme, ruhsatsız silah taşımak ve suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak gibi suçlardan arandığı, 21 Eylül 2017'de Çağlayan Adliyesi önünde iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmanın taraflarından olduğu ve 22 Ekim 2017'de Alibeyköy Barajı'ndan çıkarılan 8 otomobili silahlı saldırılar sonrasında baraja atan kişi olduğu ileri sürüldü.

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