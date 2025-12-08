  • İSTANBUL
Yerel Baraj kenarında dehşet! Boşanan çift otomobilde ölü bulundu
Yerel

Baraj kenarında dehşet! Boşanan çift otomobilde ölü bulundu

DHA
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Baraj kenarında dehşet! Boşanan çift otomobilde ölü bulundu

Devriye ekiplerinin Derbent Barajı’nda park halindeki otomobilde yaptığı kontrolde, başlarından vurulmuş halde bulunan 2 kişinin kısa süre önce boşanan Sezer Alnıaçık ve Merve Şen olduğu belirlendi.

Samsun’un Bafra ilçesinde Derbent Barajı kıyısında park edilmiş bir otomobil, jandarmanın rutin devriyesi sırasında korkunç bir olaya sahne oldu. Olay, bugün Samsun'un Bafra ilçesi Derbent Barajı Boğazkale Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüphe üzerine park halindeki otomobilin yanına gitti. Ekipler otomobilde 2 kişiyi tabancayla başlarından vurulmuş halde buldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kimlik kontrollerinde cesetlerin Sezer Alnıaçık (28)  ile bir süre önce boşandığı eski eşi Merve Şen'e (21) ait olduğu tespit edildi.

 

Boşanan çiftin bir çocuklarının bulunduğu ve Sezer Alnıaçık'ın ailesinin 8 gün önce oğulları için kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

