Baraj kapağı koptu! Sel uyarısı yapılıyor
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Kral Kızı Barajı'nın kapağı koptu. Jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede sel ve su baskınlarına karşı tedbir almaya başladı.13 Aralık 2018 Perşembe 20:42
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Kral Kızı Barajı'nın kapaklarından biri aşırı yağış dolayısıyla koptu, jandarma ve AFAD ekipleri Dicle Nehri yatağındaki yerleşim yerlerinde sel ve su baskınlarına karşı tedbir almaya başladı.
Su baskınlarına çalışma başlatıldı
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan biri koptu, jandarma ve AFAD ekipleri nehir yatağındaki yerleşim yerlerinde sel ve su baskınlarına karşı tedbir almaya başladı.
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