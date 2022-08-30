  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Baraj gölüne giren iki kardeşten biri hayatını kaybetti
Aktüel

Baraj gölüne giren iki kardeşten biri hayatını kaybetti

Hatay’da serinlemek için baraj gölüne giren iki kardeşten biri boğuldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 20:14:00 -
Baraj gölüne giren iki kardeşten biri hayatını kaybetti

Hatay-Reyhanlı'da serinlemek için baraj gölüne giren iki kardeşten biri boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu N.K. (19) kardeşiyle serinlemek için Reyhanlı Baraj Gölü'ne girdi.

Kardeşlerin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören çevredekiler iki kardeşten birini sudan çıkarmayı başardı.

Suda kaybolan N.K'nin bulunması için ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sonucu N.K'nin cesedine ulaşıldı.

Ceset otopsi için Kumlu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23