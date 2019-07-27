Baraj gölüne giren genç, boğularak can verdi Samsun Çarşamba'da bulunan Çakmak Baraj Gölü'ne giren 19 yaşındaki genç, boğularak yaşamını yitirdi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren Yusuf Kotil (19), akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.



Olay, saat 15.00 sıralarında, Esençay Mahallesi'ndeki Çakmak Baraj Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için baraj gölüne giren Yusuf Kotil, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Suda çırpınan Kotil, daha sonra gözden kayboldu. Durumu gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Çarşamba Jandarma Komutanlığıekipleri, Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamlar sevk edildi. Ekipler, Kotil'i bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından Kotil, ölü bulundu. Kotil'in cesedi, ambulansla ilçe devlet hastanesi morguna götürüldü.

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