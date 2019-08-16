0553 313 94 23

Baraj göletinde akıntıya kapılan genç kayboldu

Kahramanmaraş’ta serinlemek için baraj göletine giren genç akıntıya kapılarak kayboldu.

16 Ağustos 2019 Cuma 22:17
Baraj göletinde akıntıya kapılan genç kayboldu

Kahramanmaraş’ta serinlemek için baraj göletine giren genç akıntıya kapılarak kayboldu.


Olay, Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi Kılavuzlu Barajında meydana geldi. Baraj göletinde balık avladığı öğrenilen yabancı uyruklu Hikmet Al Hamit (26) isimli genç, bir müddet sonra serinlemek için baraj göletine girdi. Girdiği barajda akıntının da etkisiyle çırpınmaya başlayan genç, çığlık atarak gözden kayboldu.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 35 kişilik ekibin barajın tüm kıyısını taradığı ve dalgıçların arama yaptığı bölgede Hamid’in cesedine ulaşılamadı. Havanın kararması ve bölgenin şartlarının zorlu olmasından dolayı Adıyaman’dan takviye ekip istendi. Gece nöbetleşe arama çalışmalarının devam edeceği bildirildi.


Olayın görgü tanıklarından Ali Hopur isimli bir vatandaş ise, “Suya girdi, biraz ilerledi ve suyun ortasına geldi. Daha sonra çırpınıp bağırmaya başladı ve akıntının ortasında da iyice kayboldu” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 22:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Olgun incir reçeli nasıl yapılır? İşte olgun incir reçeli tarifi
    1. Olgun incir reçeli nasıl yapılır? İşte..
    2. Son şampiyon sezona mağlubiyetle başladı
    3. 15 dakikalık yağış ve fırtına hayatı..
    4. Sözlüsüne kızdı, hastanede rehin aldı
    5. Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 2 -..
    6. Futbol: Süper Lig
    7. Tanesi 35 liradan satılan mango..
    8. 25'inci Saraybosna Film Festivali..
    9. Japonya'daki Krosa tayfunu
    10. Gençlerbirliği'nden Yıldırım Mert..
    11. Galatasaray Denizli'de şok oldu!
    12. Uzman isimden İstanbul depremi..
    13. Edirne'de kuvvetli sağanak
    14. Mustafa Çalışkan’dan UEFA Süper Kupa..
    15. Komşu kadınlar arasında su kavgası: 1..
    16. Ayvalık Tabiat Parkı’nda çıkan..
    17. 'Taraftarımızın önünde oynamak için..
    18. Libya'daki UMH'den uluslararası..
    19. Fenerbahçeli Rodrigues: Tek hedefimiz..
    20. Futbol: TFF 1. Lig
    21. Baraj göletinde akıntıya kapılan genç..
    22. Sahaya yetkisiz giren kişilere hapis..
    23. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
    24. Erol Bedir: "Kayserispor sezona damga..
    25. Kükürtlü sabunun cilde faydaları..
    26. Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 -..
    27. Rus savaş uçakları İdlib'e saldırdı:..
    28. Husilerden Suudi Arabistan'ın Abha..
    29. Türk ailesinden esinlenerek Müslüman..
    30. Oğlu tarafından öldürülen kişinin..
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e en yakın isim istifa etti
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e en yakın isim istifa etti
    Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
    Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    “Katar, Türkiye’nin sömürgesi oldu” dediler, Katarlı gazeteci cevabı yapıştırdı: Türkler ne güzel kardeştir!
    “Katar, Türkiye’nin sömürgesi oldu” dediler, Katarlı gazeteci cevabı yapıştırdı: Türkler ne güzel kardeştir!
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi