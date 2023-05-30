Baraj doluluk oranları ne ortaya çıktı? Yaz ortası gelmeden yağışlar bu mayıs ayında etkili oldu! Ankara, İstanbul, İzmir ilan etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelini etkisi altına alan yağışların ardından vatandaşlar baraj doluluk oranlarını merak etti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de baraj doluluk oranları 30 Mayıs tarihi ile araştırma konusu olurken son dönemde bolca yağış olan 3 büyükşehrin baraj doluluk oranları belli oldu.

Yağışlar mayıs ayında etkili oldu! Ankara, İstanbul, İzmir barajlarında doluluk oranları belli oldu - Kuraklık Türkiye için ciddi bir tehdit oluşturmaya başladı. Mevsimler meydana gelen değişiklikler gündeme gelmeye devam ederken kuraklığın da ülkemizi ciddi boyutlarda etkileyeceğine ilişkin açıklamalar yapılıyor. Uzmanların kuraklık uyarıları ve su tüketiminin bilinçli yapılması gerektiğine dikakt çekilen dönemde mayıs ayı ile birlikte yurt geneli bol bol yağış aldı. Bu yağışarın barajları nasıl etkilediği ve ne kadar doldurduğu merak edilirken 30 Mayıs 2023 tarihi itibariyle pek çok vatabdaş, ''Barajların doluluk oranı nedir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

MAYIS AYI BARAJ DOLULUK ORANLARI BELLİ OLDU

Barajların doluluk seviyesi de halk tarafından merakla takip ediliyor. Ankara barajlarının doluluk oranlarına ait veriler Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ( ASKİ) tarafından, İstanbul'un barajlarının doluluk oranlarına ait veriler ise İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından, İzmir barajlarının doluluk oranlarına ait veriler ise İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından sağlanıyor. 3 büyükşehirdeki baraj doluluk oranları merak konusu olurken ASKİ, İSKİ ve İZSU tarafından paylaşılan mayıs ayı verilerini derledik. Ankara’daki barajlarının aktif doluluk oranı ASKİ'nin, İzmir'in barajlarının aktif doluluk oranı İZSU'nun, İStanbul barajlarının aktif doluluk oranı da İSKİ'nin resmi sitesinde paylaşıldı. Yağışlar sonrası barajların doluluk oranları 30 Mayıs tarihi ile belli oldu.

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI YETERLİ Mİ?

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İzmir güncel baraj doluluk oranını İZSU verileri ile tablodan öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 48,69 olarak açıklandı.

Ankara baraj doluluk oranları 29 Mayıs Pazartesi günü yapılan paylaşım ile yeniden güncellendi. Başkent Ankara son dönemlerin en yağışlı günlerini geçirirken, bu yağmurlardan sonra Ankara’daki barajların yüzde kaçının dolduğu merak konusu olmuştu. ASKİ’nin paylaştığı verilerle merak edilen sorular da yanıtını bulmuş oldu…

30 MAYIS 2023 ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ankara'da bulunan Kesikköprü, Çubuk, Kurtboğazı, Bayındır, Kavşakkaya gibi gibi tüm barajların toplam hacmi 1.585.393.000 olup doluluk oranı ASKİ 29 Mayıs 2023 verilerine göre 675.786.000 m3, toplam doluluk oranı 42,63% olup, aktif doluluk oranı ise %34,86'dır.



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