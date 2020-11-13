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Dünya Barack Obama'dan Donald Trump'a suçlama
Dünya

Barack Obama'dan Donald Trump'a suçlama

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Donald Trump'ın temelsiz seçim hilesi iddialarını destekleyen üst düzey Cumhuriyetçi politikacıları demokrasiyi yıpratmakla suçladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 17:01:00 -
Barack Obama'dan Donald Trump'a suçlama

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Donald Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde hile yapıldığına ilişkin temelsiz iddialarını destekleyen Cumhuriyetçi Parti'den bazı üst düzey siyasetçileri demokrasinin meşruiyetini zedelemekle suçladı.

CBS televizyonunda Pazar günü yayımlanacak olan mülakatında Obama, seçimleri açıkça Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın kazandığını söyledi.

Biden, Cumartesi günü ABD'nin 46. Başkanı seçildi ve son olarak Arizona eyaletinde de seçimi kazandığı açıklandı.

ABD'de oy sayımının sürdüğü eyaletler North Carolina ve Alaska. Pennsylvania, Wisconsin ve Georgia'da ise oylar yeniden sayılacak.

Başkan Donald Trump seçime hile karıştığı iddialarıyla bir dizi yasal itirazda bulundu. Trump'ın ekibi henüz bu iddialarını destekleyecek herhangi bir kanıt gösterebilmiş değil.

Barack Obama, Trump'ın iddiaları için ise "Başkan kaybetmeyi sevmiyor" diye yorumladı.

Obama "Beni daha çok neyin ne olduğunu gayet iyi bilen Cumhuriyetçi Parti yetkililerinin buna destek vermesi kaygılandırıyor. Bu sadece göreve gelen Biden yönetiminin değil fakat genel olarak demokrasinin meşruiyetinin yok edilmesi yolunda bir adım ve çok tehlikeli bir yol" diye ekledi.

Joe Biden, iki dönem başkanlık yapan Obama'nın yardımcısıydı.

Kaynak: BBC Türkçe

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