Banyonuzun harika kokmasını sağlamanın 8 kolay yolu

Evlerimizi temiz tutmak, son derece önemli ama güç bir iştir. Özellikle banyo kimsenin temizlemek istemediği yerlerin başında gelir. Banyolarda ortaya çıkan kötü koku işin içine girince bu daha da zorlaşır. Ancak bunu yok etmek sanıldığından daha kolay! Banyoyu, hiç kimsenin temizlemekten şikayet etmeyeceği hoş ve harika kokulu bir yere çevirmenin 8 kolay yolunu sizinle paylaşıyoruz…

1-Havlularınızı kuru tutun

Milliyet'in haberine göre, nemli banyo havlularınızı banyoya asıp bırakıyorsanız bu büyük bir hata! Havludaki nemin kötü kokusu bütün banyoyu kaplayabilir. Bu nedende havluları kullandıktan hemen sonra açık havada kurutmanız tavsiye edilir.

Burada biraz kuruduktan sonra tekrar banyoya asabilirsiniz ancak yine de banyodan daha da kuru bir ortamda tutmanız daha iyi olur. Ayrıca havlularınızı sık sık yıkayın ve saklarken katlamak yerine bir yere asın.

2-Limonun asidik gücünden yararlanın

Limon, kötü kokuları temizlemek ve yok etmek söz konusu olduğunda en iyi arkadaşlarınızdan biridir. Hoş bir aroma bırakmanın ve kötü kokuları etkisiz hale getirmenin yanı sıra güçlü bir doğal temizleyicidir. Bu güç, içerdiği yüksek seviyelerdeki sitrik asitten ileri gelir. İdeal olarak limonu kullanmanın yolu, günlük ev deterjanınızla bir şeyleri temizledikten sonra banyonuzun her yerini bir de limonlu su ile silmektir. Bu sayede yüzeylerde etkisi daha uzun sürer.

3-Yağlarla aromatize edin

Aromatik yağlar, evinizin kokusunu değiştirmek ve kötü kokulardan kaçınmak söz konusu olduğunda harika yardımcılardır. Banyoda aromatik yağları kullanmanın anahtarı, bir tutam pamuğu bebe yağına veya seçtiğiniz herhangi bir diğer uçucu yağa batırmak ve banyoda stratejik bir yere koymaktır. Örneğin çöp sepetine çöp torbası koymadan önce içine yerleştirebilirsiniz. Böylece her açtığınızda her yer güzel bir aromayla dolar. Bir başka güzel yer de diş fırçanızı koyduğunuz kaplar; kupa veya bardakların dibidir.

4-Su ve yumuşatıcıyı birleştirin

İşte havlularınızın, özellikle de en sık kullandığınız havluların (el havluları vb.) her zaman güzel kokmasını sağlamak için başka bir yöntem!

Bu havlular sürekli olarak kötü kokulara ve bakterilere maruz kaldığı için üzerlerine su-yumuşatıcı karışımı püskürtebilirsiniz. Ayrıca su, karbonat ve yumuşatıcıdan oluşan bir karışım, oda spreyi olarak da kullanılabilir.

5-Karbonata güvenin

Her zaman güvenebileceğimiz bir başka ev temizlik ürünü de karbonattır. Karbonat, en kötü ve en sert kokulardan bile kurtarmasıyla bilinir.

Karbonatı sıcak suyun içine atın. Daha sonra elde edilen karışımı temizlemek istediğiniz yüzeylere dökerek kullanabilirsiniz. Silmeden ya da fırçalamadan önce bir süre çözülmesin izin verin.

6- Tuvalet fırçanız için parfüm yapın

Tuvalet fırçası sonsuza kadar çirkin ve kötü kokmaya mahkum değildir. Aksine banyonuzun hoş kokmasını sağlamanın harika bir yolu olabilir. Nasıl mı?

Temizlemeyi bitirdikten sonra fırçaya lavanta gibi hoş kokan birkaç damla uçucu yağ damlatın. Bu yağ, yavaş yavaş buharlaşarak geride hoş bir koku bırakır.

7-Banyonuza aromatik sabunlar koyun

Banyoda dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta da tercih ettiğiniz sabunlardır. Her halükarda yaydıkları koku genel olarak banyonun kokusunu da etkiler. Eğer hoş bir koku duymak istiyorsanız kokulu sabunlar tercih edin.

8-Sifon tankına deterjan ekleyin

Sifondan akan suyu daha ferah hale getirmek için mevcut tüm ürünlere ek olarak kullanabileceğiniz küçük bir ipucu da var. Sifon tankı içerisine kokusundan hoşlandığınız sıvı bir deterjanı ekleyebilirsiniz. Böylece sifona her bastığınızda bu koku tüm banyoya dağılacaktır.