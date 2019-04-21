Banyoda yıkarken annesinin elinden düşen bebek hayatını kaybetti Amasya’da annesinin yıkarken banyoda elinden düşürdüğü 25 günlük bebek Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Amasya’da annesinin yıkarken banyoda elinden düşürdüğü 25 günlük bebek Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Amasya’nın Gümüşhacıköy İlçesinin Arpadere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Y., evlerinin banyosunda 25 günlük olan bebeği Melike Y.’yi yıkarken kazara elinden düşürdü. Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, ilk müdahalesinin ardından beyin kanaması teşhisi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Melike Y., yapılan müdahalelere rağmen Samsun’daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatma Y.’nin yaklaşık bir yıl önce de 2,5 yaşındaki oğlunun köydeki çeşmenin önündeki su yalağının içinde düşerek boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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