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Yerel Banyo yaparken kalbi durdu, hastanede hayatını kaybetti
Yerel

Banyo yaparken kalbi durdu, hastanede hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Banyo yaparken kalbi durdu, hastanede hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde banyoda fenalaşarak kalbi duran 29 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Kıracaali Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, banyoya giren Suriye uyruklu 29 yaşındaki Yezid Elhav'ın bir süre geçmesine rağmen çıkmaması üzerine şüphelenen ailesi banyoya girdi. Aile, banyoda genci hareketsiz halde bulunca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

DURAN KALBİ ÇALIŞTIRILDI

Kısa sürede adrese ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, kalbi duran gence olay yerinde kalp masajı yaptı. Ardından genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen 29 yaşındaki genç kurtarılamadı. Gencin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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