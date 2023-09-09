Banyo fayansları tertemiz olacak! İşte hayat kurtaran o etkili formül

Zaman içerisinde banyo fayans yüzeylerinde çeşitli lekeler meydana gelmektedir. Bu lekeler temizlenmediğinde inatçı lekelere dönüşürken, temizlemesi epey meşakkatli gelmektedir.

Banyo fayanslarında oluşan lekeleri kısa sürede temizleyebilmek ve fayanslarda bulunan tüm inatçı lekeleri tek seferde çıkarabilmek için uygulanması gereken belli başlı yöntemler bulunmaktadır.

İşte banyo fayans temizliğinde uygulanması gereken o yöntemler...

Banyo fayans temizliği pek çok kişinin en muzdarip olduğu konulardan bir tanesi olurken, fayans temizliğini kısa sürede gerçekleştirebilmek için uygulanması gereken belli başlı yöntemler bulunmaktadır.

Fayansları tertemiz yapabilmek için uygulanması gereken yöntemlerin başında şüphesiz sirke ve karbonat karışımı gelmektedir. Karbonat ve sirke formülü için ilk olarak 1 litre kadar suyu kaynatın.

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Ardından suyu uygun bir kovanın içerisine alın ve içerisine 1 su bardağı kadar sirkeyi ilave edin. Sirke ilavesinden sonra temizleyeceğiniz fayansların üzerine karbonatı serpiştirin.

Sirkeli suyu azar azar dökün ve fırça yardımıyla tüm fayansları güzelce temizleyin. Temizleme işleminden sonra tüm lekelerden kısa sürede kurtulduğunuzu göreceksiniz.