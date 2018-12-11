0553 313 94 23

Banvit, MHP Riesen'e konuk olacak

- Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi maçında yarın Almanya temsilcisi MHP Riesen takımıyla karşılaşacak

11 Aralık 2018 Salı 09:33
Banvit, MHP Riesen'e konuk olacak


BALIKESİR (AA) - Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 8. hafta maçında Banvit, yarın Almanya temsilcisi MHP Riesen'e konuk olacak.

MHP Arena'da oynanacak karşılaşma yarın saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek final oynama başarısı gösteren turuncu-yeşilliler, Almanya'da konuk olacağı MHP Riesen'i mağlup ederek Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 7 maçtan 4'ünü kazandı.

A Grubu birinci haftasında MHP Riesen ile Bandırma'da karşılaşan Banvit sahadan 89-76 galibiyetle ayrılmıştı.


Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 09:33
  1. A Grubu
  2. Banvit
  3. Basketbol
  4. FIBA Şampiyonlar Ligi
  5. MHP Riesen

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Orgeneral Güler, Senegal Genelkurmay Başkanı ile görüştü
    1. Orgeneral Güler, Senegal Genelkurmay..
    2. Üsküdar’a yatırım yapanların yüzü daha..
    3. Bakanlık onayladı! Kuzey Marmara..
    4. Ersanlı Bucks, Cedili Cavaliers'ı yendi
    5. Ankara'nın kime kalacağı belli oldu
    6. Suudi Bakan ile Ali Erbaş arasında..
    7. ABD Suudi Arabistan jetlerine..
    8. Suudi Arabistan Türkiye'yle hac..
    9. MSB'den dövizle askerlik duyurusu
    10. Çocukları sanat ve teknolojiyle..
    11. PKK'ya ağır darbe! Hepsi yok edildi
    12. ÖSYM'den KPSS tercih duyurusu
    13. TCMB'den döviz depo ihalesi
    14. Dövizle askerlik başvuruları ne zaman..
    15. Ödemeler dengesi (2)
    16. PKK'ya ağır darbe! Hepsi imha edildi
    17. "Türk turizminin rekor kırması için..
    18. FETÖ'nün "kripto" askerlerine hapis..
    19. AK Parti Sivas ilçe belediye başkan..
    20. Dövizle askerlik başvuruları başladı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo
    Ünlü tarihçi Talha Uğurluel'e FETÖ gözaltısı!
    Ünlü tarihçi Talha Uğurluel'e FETÖ gözaltısı!