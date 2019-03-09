Banu İşçi Sezen’e 3. defa Liderlik Ödülü
Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, Hindistan’da düzenlenen Dünya İnsan Kaynakları (İK) Kongresi’nde ‘Telekom ve İnternet Sektöründe Kadın Lider’ ödülüne layık görüldü.09 Mart 2019 Cumartesi 09:47
Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, Hindistan’da düzenlenen Dünya İnsan Kaynakları (İK) Kongresi’nde ‘Telekom ve İnternet Sektöründe Kadın Lider’ ödülüne layık görüldü. Turkcell’in dijital operatör olarak sunduğu teknoloji gücü ve bilgi birikimini eğitim alanında da dünyaya örnek olacak uygulamalarla hayata geçirdiklerini anlatan Sezen, “Dünya İK Zirvesi tarafından bu adımlarımızın takdirle karşılanması bizim için mutluluk verici” dedi.
Öte yandan; Turkcell’den yeni bir atama açıklaması geldi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, şirketin yönetim kurulu üyeliği görevine getirildi.
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