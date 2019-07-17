Banu Avar'dan flaş yeni parti yorumu! "Yeni bayat partiye güzellemeler başlamış" Twitter üzerinden yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan'a güzellemeler yapan Amberin Zaman'a, gazeteci Banu Avar'dan cevap geldi.

Gazeteci Banu Avar, AK Parti'den istifa edip yeni parti kurma çalışmalarına hız veren eski Bakan Ali Babacan'a Twitter'dan güzellemeler yapan terör sevicisi yazar Amberin Zaman'a cevap verdi. "Yeni bayat parti" ifadesi Al Babacan'ın kuracağı iddia edilen parti hakkında aklınca yol gösteren Amberin Zaman, "Babacan ve arkadaşları bu süreçte Ukrayna CBsi Zelensky’nin sıfırdan kurduğu Halkın Hizmetkarları partisinden esinlenebilir. Yepyeni yüzler yepyeni siyaset tarzı #değişim halkın temel talebi" ifadelerini kullanırken, Banu Avarda söz konusu tweeti alıntılayıp "Yeni bayat partiye güzellemeler başladı" şeklinde bir cevap paylaştı. İşte o paylaşımlar...

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