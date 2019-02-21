Bankanın aldığı "full paket ücreti" iade edildi

Kahramanmaraş’ta Serdal Kaplan’ın başvurusunu değerlendiren Tüketici Sorunları İl Hakem Heyeti, konut için bankadan çekilen krediden alınan bin 500 liralık "full paket" ücretinin tüketiciye iadesini kararlaştırdı.

Kahramanmaraş’ta 18 ay vade ile konut kredisi çeken Serdal Kaplan, bankanın kendisinden "full paket" ücreti adı altında bin 500 lira para kesildiğini fark edince Tüketici Sorunları İl Hakem Heyeti’ne başvurdu. İl Hakem Heyeti yaptığı inceleme sonrasında bankanın haksız olduğuna ve paranın iadesine karar verdi. Banka bu karara itiraz ederek konuyu mahkemeye taşıdı ancak mahkeme de hakem heyetinin kararını onaylayınca, tüketici parasını geri aldı.

Tüketiciler Birliği Genel Başkan Vekili Nesih Tanrıverdi, full paketin büyük sanayiciler için yüksek miktarda yapılan EFT ve havale işlemlerinde kullanıldığını, tüketiciden full paket ücreti alınamayacağını söyledi. Tanrıverdi, "6502 sayılı kanunda, tüketicinin korunması kapsamında tüketici veya konut kredisi alan tüketicilerden alınabilecek ücretler bankacılık düzenleme ve denetleme kurulunun çıkarmış olduğu yönetmelikle sınırlandırılmış, buna göre hangi ücretlerin ne oranda alınacağı kesin bir sınırla çizilmiş bulunmaktadır. Buna göre full paket ücreti tüketiciden alınamaz" dedi.

Gerekçeye bakıldığında mahkemenin verdiği kararın hukuka uygun olduğunu söyleyen Tanrıverdi, "Banka yaptığı savunmada, tüketicinin konut kredisinden farklı bir hizmet sözleşmesini kendi iradesi ile sözleşmeyi imzaladığını iddia etse de bu ’full paket’ dediğimiz paket miktarı, tüketici için ağır bir miktar. Tüketici ayda yaklaşık 100 lira bu full pakete ödemekle yükümlü tutuluyor. Halbuki tüketiciye verilen hizmet kapsamında alınacak ücret 3-5 lirayı geçmeyecek bir miktardır. Dolayısıyla bunun 100 lira olarak tüketiciden talep edilmesi işin doğasına aykırıdır" dedi.

Full paket ücretinin büyük sanayiciler için çıkarılmış bir paket olduğuna dikkat çeken Tanrıverdi, "Çok yüksek miktarda EFT ve havale bedeli ödeyen sanayicimiz bu paketten faydalanarak belli bir miktara kadar yapacağı havaleleri sınırlandırmış, bu hizmetten yararlanmış oluyor. Tüketicinin full pakete ihtiyacı olma ihtimali yok diyebiliriz. Diğer tüketicilerimizde başvuru yaparak bu ücretin iadesini talep edebilirler’’ diye konuştu.