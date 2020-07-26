Bankaların kasası altınla doldu

Zira fonlara yapılan yatırımlar devamlı artıyor. Ayrıca peş peşe altın katılma ve kıymetli maden depo hesapları açtırılıyor.

Halkın altına artan teveccühü ekonomi yönetiminin dikkatinden kaçmıyor. Altında mevduatın yolunu açacak adımlar atılıyor. İlerleme de kaydediliyor. Nitekim depo hesapları 13.5 milyar dolardan 24.5 milyar dolara yükseldi.

Rezervler arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da rezervlerinin önemli bölümünü altına çevirdi. Kurumun 2019’da 25 milyar dolar olan altın rezervi 2020 Temmuz ayında 40 milyar doları buldu.

Halkın ziynet eşyası veya tasarruf amacıyla tuttuğu, biriktirdiği altının 5 bin tona dayandığı tahmin ediliyor. İthalat-ihracat farkları bu tahmini destekliyor. Zira TCMB’nin 1982-2012 dönemini kapsayan ithalat-ihracat farkından kalan net miktarı 2.2 bin ton seviyesinde. 5 bin ton üzerinden hesap yapıldığında yıl başında onsu bin 529 dolardan altınların toplam değeri 246 milyar dolara tekabül ediyordu. Onsun bin 900 dolara dayanmasıyla bu rakam 306 milyar dolara çıktı.

Top yatırımcıda

Altında rallinin devam ettiğini dile getiren ekonom çevreleri, “Ons ve gram tarafında yükseliş sürüyor. 2008- 2009 dönemini anımsatan bir tabloyla karşı karşıyayız. Ancak şu anda 2008-2009 benzeri bir geri satış gündemde değil. Alım evresi devam ediyor. Satışın olup olmayacağına ise elinde altın bulunduranlar karar verecek” diyorlar.

Türkiye’nin altın talebinde dünya 4’üncüsü olduğuna dikkat çeken aynı çevreler, “Mücevher üretiminde üçüncü, ihracatında da ikinci sıradayız. Deneyimliyiz, tecrübeliyiz. Önümüz de açık. İnşallah daha çok merhale alacağız, aşama kat edeceğiz” ifadelerini kullanıyorlar.