Bankalar saat kaçta açılıyor/kapanıyor?
Bankaların çalışma saatleri merak ediliyor. Tam kapanmanın ardından banka müşterileri, "Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorularına yanıt arıyor. Kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte bazı bankalar çalışma saatlerini bir kez daha değişti. Peki, Bankalar saat kaçta açılıyor/kapanıyor?
Banka çalışma saatleri konusunda vatandaşların araştırmaları sürüyor. Banka şubelerinde işlemleri olan vatandaşlar özellikle bankaların sabah saat kaçta açıldığı, öğle molasına saat kaçta girdiği ve akşam saat kaçta kapandığını merak ediyor. Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte bankaların güncel çalışma saatleri…
Bankalar saat kaçta açılıyor/kapanıyor?
Halkbank: 09.00-17.00
VakıfBank: 09.00-17.00
Ziraat Bankası: 09.00-17.00
Yapı Kredi Bankası: 09.00-17.00
Denizbank: 09.00 - 17.00
QNB Finansbank: 09.00-17.00
İş Bankası: 09.00-17.00
Akbank: 09.00-17.00
Garanti BBVA: 09.00-17.00
TEB: 09.00-17.00
ING: 09.00-17.00