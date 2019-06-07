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Bankalar PTT bugün açık mı? 7 Haziran Cuma

Bayram tatilini 9 gün kullanmayanlar için mesai bugün başladı. Hem tatil için sılayı rahim yapan hem de tatilin keyfini çıkarmak için tatil beldelerine akın eden vatandaşlar bugün başta bankalar olmak üzere PTT, belediyeler, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıkların açık olup olmadığını araştırıyor. 7 Haziran Cuma bugün bankalar açık mı?

07 Haziran 2019 Cuma 08:22
Bankalar PTT bugün açık mı? 7 Haziran Cuma

Bayram tatilini 9 gün kullanmayanlar için mesai bugün başladı. Hem tatil için sılayı rahim yapan hem de tatilin keyfini çıkarmak için tatil beldelerine akın eden vatandaşlar bugün başta bankalar olmak üzere PTT, belediyeler, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıkların açık olup olmadığını araştırıyor. 7 Haziran Cuma bugün bankalar açık mı?

Bankalar bugün açık mı?

Bankalar 9 gün bayram tatili kullanacaklar mı? İhtiyaç kredisi, bireysel kredi, konut kredisi, KYK borç ödeme, ÖSYM sınav ücretleri ve EFT gerçekleştirecek vatandaşlar bayramdan sonra bankaların açılış tarihini merak etmekte. Bankalar devlet kurumları gibi 9 günlük bayram tatili yapmayacak. Peki o vakit bankalar ne zaman açılacak? Bankalar 7 Haziran Cuma günü açılacak mı? İşte, bankaların bayram tatili takvimi:

3 Haziran 2019 Pazartesi Arefe: Yarım Gün (Bankalar yarım gün açık)

4 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı 1. Gün: Kapalı

5 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı 2. Gün: Kapalı

6 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı 3. Gün: Kapalı

7 Haziran 2019 Cuma bankalar açık olacak

Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri ise bir sonraki mesai gününde işleme alınacak. Dolayısıyla hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 7 Haziran Cuma günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek. 

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 08:22
  1. Bankalar bugün açık mı?
  2. Bankalar PTT bugün açık mı?
  3. 7 Haziran Cuma

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