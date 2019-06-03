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Bankalar ne zaman açılacak, bayramdan sonra bankalar hangi gün açılacak?

9 günlük bayram tatili başladı. Bayram tatili dolayısıyla bankalardan para çekecek, bankalara para yatıracak, bankalara ihtiyaç kredisi, bireysel kredi, konut kredisi ya da EFT gönderecek vatandaşlar bu işlemlerini arefe günü yani 3 Haziran Pazartesi günü öğlene kadar gerçekleştirdi. Bayramın birinci günü 4 Haziran Salı. Ramazan Bayramı normalde üç gün olarak idrak edilmekte. Bayram sonrası bankaların ne zaman açılacağını merak eden vatandaşlar, bankalar ne zaman açılacak, bankalar hangi gün açılacak? Bayramda bankalar nasıl çalışacak? Bankalar 7 Haziran Cuma günü açılacak mı?

03 Haziran 2019 Pazartesi 16:35
Bankalar ne zaman açılacak, bayramdan sonra bankalar hangi gün açılacak?

9 günlük bayram tatili başladı. Bayram tatili dolayısıyla bankalardan para çekecek, bankalara para yatıracak, bankalara ihtiyaç kredisi, bireysel kredi, konut kredisi ya da EFT gönderecek vatandaşlar bu işlemlerini arefe günü yani 3 Haziran Pazartesi günü öğlene kadar gerçekleştirdi. Bayramın birinci günü 4 Haziran Salı. Ramazan Bayramı normalde üç gün olarak idrak edilmekte. Bayram sonrası bankaların ne zaman açılacağını merak eden vatandaşlar, bankalar ne zaman açılacak, bankalar hangi gün açılacak? Bayramda bankalar nasıl çalışacak? Bankalar 7 Haziran Cuma günü açılacak mı?

Bayramdan sonra bankalar hangi gün açılacak?

Bankalar 9 gün bayram tatili kullanacaklar mı? İhtiyaç kredisi, bireysel kredi, konut kredisi, KYK borç ödeme, ÖSYM sınav ücretleri ve EFT gerçekleştirecek vatandaşlar bayramdan sonra bankaların açılış tarihini merak etmekte. Bankalar devlet kurumları gibi 9 günlük bayram tatili yapmayacak. Peki o vakit bankalar ne zaman açılacak? Bankalar 7 Haziran Cuma günü açılacak mı? İşte, bankaların bayram tatili takvimi:

3 Haziran 2019 Pazartesi Arefe: Yarım Gün (Bankalar yarım gün açık)

4 Haziran 2019 SalıRamazan Bayramı 1. Gün: Kapalı

5 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı 2. Gün: Kapalı

6 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı 3. Gün: Kapalı

7 Haziran 2019 CumaBankalar açık olacak

8 Haziran 2019 CumartesiHafta sonu tatili

9 Haziran 2019 PazarHafta sonu tatili 

Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri ise bir sonraki mesai gününde işleme alınacak. Dolayısıyla hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 7 Haziran Cuma günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek. 

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 16:35
  1. Bayramdan sonra bankalar hangi gün açılacak?
  2. Bankalar 7 Haziran Cuma günü açılacak mı?

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