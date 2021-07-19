Bankalar açık mı? Bankalar bugün açık mı? Bankalar kaç kadar açık? Bankalar ne zaman açılacak?

Bugün bankalar açık mı? Kurban Bayramı hasebiyle 9 günlük resmi tatil başladı. Kurban Bayramı tatili için vatandaşlar kimi memleketlerine gitti kimi tatil beldelerine kimi ise Kurban Bayram tatiline çıkamayarak bayramda çalışacak. Kurban Bayramı dini bayramlarımızdan ikincisidir. Kurban Bayramı nedeniyle arefe günü bankalar, eczaneler, PTT, başta olmak üzere vatandaşların her daim hizmet aldığı kurumların açık olup olmadığı sorgulanıyor. Peki arefe günü bankalar açık mı?

Bankalar açık mı?

Kurban Bayramı sebebiyle arafe günü bankalar açık mı? sorusu da bir hayli sorgulanır oldu. 19 Temmuz Pazartesi arefe olduğundan arefe günü öğleden sonrası resmi tatil olarak kabul edilecek. Bankalar bugün öğlene kadar çalıştı, öğleden sonra bankalar açık mı? Arefe günü öğleden sonra bankalar açık olmayacak. Ta ki 26 Temmuz Pazartesi gününe kadar.

Arefe günü PTT açık mı, kaça kadar açık?

Arefe günü eczaneler, PTT ile kamu kurumları öğlene kadar açık olacak. Daha sonrasında ise nöbet sistemine göre çalışacak. Kargolar özel şirket olduğu için çalışma saatlerini kendi belirliyor ancak gün boyu çalışması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatillinin 9 gün olacağını açıklamıştı. Erdoğan, ''Arefe günü yarım gün Salı'dan Cuma'ya kadar tam gün tatil. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz cuma akşamından 26 Temmuz pazartesiye kadar sürecek tatili yapacak'' ifadelerini kullanmıştı.