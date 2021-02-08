  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bankadaki paralar ne zaman zaman aşımına uğrayacak?
Ekonomi

Bankadaki paralar ne zaman zaman aşımına uğrayacak?

Bankadaki paralar ne zaman silinir? Bankada parası olduğu halde parasını çekmeyen ya da bankadaki parasını unutan vatandaşlara yönelik bankalardan kritik uyarı geldi. Banka hesaplarındaki paraların zaman aşımına uğramaması için yasal başvuru süresi başladı. Peki bankadaki paraları ne zamana kadar çekmek gerekir?

Yeniakit Publisher
2021-02-08 09:48:00 - 2021-02-08 09:49:37
Bankadaki paralar ne zaman zaman aşımına uğrayacak?

Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince; bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabi olacak. Halbank'tan yapılan açıklamada ise şöyle denildi: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre, Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden itibaren 10 yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabidir. 2020 yılı itibariyle zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesi, Bankamız internet sitesinde dört ay müddetle ilan edilecektir. Listede bulunan mudilerimizin en geç 15 Haziran 2021 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmaları gerekmektedir. 15 Haziran 2021 tarihine kadar işlem yapılmaması halinde yasa gereği zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

Mirasçılar bankadaki paraları ne zamana kadar alır?

Vakıfbank'tan yapılan açıklamada ise şöyle denildi: Bilindiği üzere 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 62. maddesine göre, bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir. 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 8. maddesi gereğince bankaların, zamanaşımına uğrayan katılım fonu, emanet ve alacakların listesini Şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir. Zamanaşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin/mirasçılarının en geç 15 Haziran 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan katılım fonu, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alaattin Çakıcı'dan Boğaziçi Üniversitesi mektubu
Gündem

Alaattin Çakıcı'dan Boğaziçi Üniversitesi mektubu

Alaattin Çakıcı, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu’nun istifa etmesi durumunda “terörist eylemcilerin” önünü açacağını belirtti...
Okul müdürü taşı gediğine oturttu! Boğaziçi provokatörleri kudurdu
Gündem

Okul müdürü taşı gediğine oturttu! Boğaziçi provokatörleri kudurdu

Boğaziçi Üniversitesi'nde çoğunluğu öğrenci olmayan kişilerin provokatif eylemleri sonucu başlayan olaylar büyüyor. Konuyla ilgili Tekirdağ'..
Ülkede suikast dalgası yayılıyor! Türkiye'ye sığınma kararı aldılar
Dünya

Ülkede suikast dalgası yayılıyor! Türkiye'ye sığınma kararı aldılar

Taliban ile Kabil hükümeti arasında Afganistan'da kriz büyürken ABD'nin Joe Biden yönetimi ile ülkedeki politikasının nasıl şekilleneceği me..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay