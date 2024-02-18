Bankada parası olanlar dikkat! Güzel haber geldi

Bankalar ATM'lerden nakit çekim ücretlerinin limitlerinde değişikliğe gitti. Bankaların gönderdiği bildirimlere göre ATM'lerden 5 bin lira olan nakit çekim limiti yükseltildi.

ATM'LERDEN NAKİT ÇEKİM LİMİTİ YÜKSELDİ

Bankalar konuyla ilgili müşterilerine uygulama üzerinden bildirim göndermeye başladı.

Böylece bankaların ATM'lerinden banka kartlarıyla nakit çekimlerde ücretsiz olarak en az 10 bin lira çekilebilecek.

Bankalar konuyla ilgili müşterilerine uygulama üzerinden bildirim göndermeye başladı.

KAREKOD İLE ÜCRETSİZ PARA ÇEKİMİ YAPILABİLİYOR

Yeni uygulamayla beraber şubelere gitmeden daha yüksek tutarda para çekimi yapılabilecek.

Bazı bankalar 5 bin lira olan ücretsiz nakit çekim limitini yüzde 200 artırarak 15 bin liraya çıkarmış oldu.

Bankalar bu uygulamayla beraber şubelerdeki yoğunluğu azaltacak ve iş yükünü hafifletecek.

Karekodla ücretsiz hesaptan nakit çekimlerde de yeni limitler uygulanacak ve 10-15 bin lira bankanın limitlerine göre çekim yapılabilecek.