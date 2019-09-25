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Bankada parası olanın devlet güvencesi ne kadar oldu?

Bankalarda parası bulunan vatandaşlar kendilerini artık daha güvende hissedecek. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bankalardaki mevduata yönelik devlet garantisinin limitini arttırıyor. Mudilerin daha önce bankada olan parasının 100 bin lirasına kadar devlet güvencesi sağlanırken, bu rakam 150 bin liraya çıkarıldı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 07:51
Bankada parası olanın devlet güvencesi ne kadar oldu?

Bankalarda parası bulunan vatandaşlar kendilerini artık daha güvende hissedecek. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bankalardaki mevduata yönelik devlet garantisinin limitini arttırıyor. Mudilerin daha önce bankada olan parasının 100 bin lirasına kadar devlet güvencesi sağlanırken, bu rakam 150 bin liraya çıkarıldı.

Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca tahsil olunacak primlere dair yönetmelikte değişiklik yapıldı. Değişikliğe göre, mudilerin bankada olan 150 bin liraya kadar mevduatı devlet güvencesi altına alındı. Daha önce 100 bin lira olarak uygulanıyordu. 

Düzenlemeye göre, daha önce bankada 100 bin liraya kadar mevduatı olan kişilerin parası devlet güvencesi altındaydı. Bankalarda herhangi bir sorun olması halinde devlet ödemeyi gerçekleştirmekle mükellefti. Bugün yapılan değişiklikle birlikte 100 bin lira olan tutar 150 bin liraya yükseltildi.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 07:51
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